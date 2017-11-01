Клиентам Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" стал доступен обновленный интернет-банк

Фото: prof.utmn.ru

Завершилась интеграция функционалов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) банка "Открытие" и его Западно-Сибирского филиала (ранее Ханты-Мансийский банк). Клиенты Западно-Сибирского филиала получили доступ к полному функционалу интернет-банка "Открытие".

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", процесс интеграции функционалов ДБО начался летом 2017 года. На тот момент клиенты Западно-Сибирского филиала могли осуществлять часть операций с помощью интернет-банка "Открытия". При этом старая версия онлайн-банкинга Ханты-Мансийского банка оставалась доступной.

Для максимального комфорта клиентов был запланирован именно плавный переход всего функционала интернет-банка на платформу "Открытие". Более 90% клиентов бывшего ХМБ, а ныне Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", полностью перешли на дистанционное обслуживание в банк "Открытие" задолго до запланированного отключения ДБО филиала.

За короткий срок удалось интегрировать в новую платформу большой объем различных платежей и дополнительных сервисов, специфичных для Западно-Сибирского филиала – оплата детских садов, коммунальных услуг, перечисления в бюджетные учреждения ХМАО и ряд других. Кроме того, пользование одним из основных сервисом "Платежи и переводы" стал более удобным и простым.