Тюменский боксер готовится к первенству России

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Воспитанник отделения бокса спортивной школы "Прибой" Кирилл Кладовиков одержал победу на первенстве Российского студенческого спортивного союза (в весовой категории 46 кг) в городе Тырныауз (республика Кабардино-Балкария).

По результатам первенства Кирилл прошел отбор на зимнее первенство России, которое состоится в Анапе в декабре.

Юноша тренируется под руководством заслуженного работника физической культуры России, отличника физической культуры и спорта Анатолия Дедюхина, сообщает школа олимпийского резерва "Прибой".

"Готовились мы дома – в "Прибое", провели несколько матчевых встреч. На первенстве Кирилл провел четыре боя, и все выиграл. Сейчас мы начали подготовку к зимнему первенству страны. Кирилл – опытный боец, на его счету немало побед на крупных турнирах, поэтому он чувствует ответственность и настроен очень серьезно", - прокомментировал тренер.