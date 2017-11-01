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Тюменский боксер готовится к первенству России

16:40 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Воспитанник отделения бокса спортивной школы "Прибой" Кирилл Кладовиков одержал победу на первенстве Российского студенческого спортивного союза (в весовой категории 46 кг) в городе Тырныауз (республика Кабардино-Балкария). 

По результатам первенства Кирилл прошел отбор на зимнее первенство России, которое состоится в Анапе в декабре. 

Юноша тренируется под руководством заслуженного работника физической культуры России, отличника физической культуры и спорта Анатолия Дедюхина, сообщает школа олимпийского резерва "Прибой". 

"Готовились мы дома – в "Прибое", провели несколько матчевых встреч. На первенстве Кирилл провел четыре боя, и все выиграл. Сейчас мы начали подготовку к зимнему первенству страны. Кирилл – опытный боец, на его счету немало побед на крупных турнирах, поэтому он чувствует ответственность и настроен очень серьезно", - прокомментировал тренер.

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Теги: бокс , Прибой

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