Юрий Батт избран главой Тобольского района

Юрий Батт избран главой Тобольского района. Фото: ИА "Тюменская линия"

Юрий Батт единогласно избран главой Тобольского района на заседании районной думы.

Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: главы администрации Юрия Батта и начальника отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Тобольского района Анатолия Зырянова. Как отметил Андрей Артюхов, выборам главы предшествовала работа конкурсной комиссии. "В результате открытого голосования главой Тобольского муниципального района вновь был избран Юрий Батт", — сообщил он.

Председателем думы Тобольского района стал Виктор Кадочников.

Юрий Батт родился в с. Байкалово Тобольского района, окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности "Агрономия". Был главой крестьянского хозяйства, многие годы трудился в родном селе. С декабря 2005 года возглавлял администрацию Байкаловского сельского поселения Тобольского района. С 16 сентября 2010 года – глава администрации Тобольского района, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".