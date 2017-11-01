На полмиллиона оштрафовано тюменское предприятие. нарушившее правила безопасности

Фото: прокуратура РФ

АО "Тюменьстроймеханизация" без лицензии эксплуатировало опасный производственный объект III класса - сеть газопотребления. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Надзорные органы провели проверку промышленной безопасности опасных производственных объектов и выяснили, что АО "Тюменьстроймеханизация" не имеет лицензии на объект III класса опасности. Срок действия договоров страхования на газовую сеть, а также участок механизации IV класса истек в августе 2016 года. Новые договоры были заключены только после указания прокуратуры.

Возбуждены административные дела. Северо-Уральское управление Ростехнадзора по Тюменской области подвергло организацию штрафам на общую сумму 500 тыс. рублей.