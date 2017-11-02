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Почта России изменит график работы

15:11 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Почта России изменит график работы. Фото Фото Тюменского филиала Почты России

График работы отделений Почты России изменится с 3 по 6 ноября. В связи с празднованием Дня народного единства.

Как сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области, для всех отделений почтовой связи юга Тюменской области 4 ноября - выходной день.

3 ноября почтовые отделения всех классов региона будут работать по графику с сокращением рабочего дня на один час.  

4 ноября доставки почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать по установленному графику.

6 ноября отделения почтовой связи будут работать по графику, установленному для субботнего дня.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет идти по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ в Тюменской области с учетом особенностей организации их доставки в конкретном районе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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Теги: Почта России , День народного единства
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