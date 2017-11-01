Горожан приглашают на праздничное гулянье на Цветном бульваре

tyumen-city.ru

Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства, состоится в Тюмени 4 ноября на Цветном бульваре.

Народные гуляния начнутся в 14 часов. На протяжении двух часов здесь будут звучать патриотические песни в исполнении Михаила Шепеленко, Евгения Петропавловского и Ирины Вайланд. Наталья Малаенко исполнит песню-призыв "Любите Россию", группа "Арабелла" – песню "Пока мы едины".

Также на сцену выйдут Айзат Насибуллин, хоровая группа ансамбля песни и танца "Сибирь", сводный молодежный ансамбль студии "Максимум", вокальный ансамбль "Вдохновение", группа "Космос".

Любители инструментальной музыки смогут насладиться выступлением Тюменского духового оркестра центра культуры и творчества "Тюмень" под руководством Тимура Бахрова. Музыканты сыграют несколько маршей: "Ленинград", "Триумф победителей", знаменитый марш "Прощание славянки" и другие.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, тюменцы смогут не только посмотреть на творчество артистов, но и себя показать. У пришедших на Цветной бульвар будет возможность принять участие в тематической викторине.