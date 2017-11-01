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Горожан приглашают на праздничное гулянье на Цветном бульваре

18:08 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства, состоится в Тюмени 4 ноября на Цветном бульваре.

Народные гуляния начнутся в 14 часов. На протяжении двух часов здесь будут звучать патриотические песни  в исполнении Михаила  Шепеленко, Евгения Петропавловского и Ирины Вайланд. Наталья Малаенко исполнит песню-призыв "Любите Россию", группа "Арабелла" – песню "Пока мы едины".

Также на сцену выйдут Айзат Насибуллин, хоровая группа ансамбля песни и танца "Сибирь", сводный молодежный ансамбль студии "Максимум", вокальный ансамбль "Вдохновение", группа "Космос". 

Любители инструментальной музыки смогут насладиться выступлением Тюменского духового оркестра центра культуры и творчества "Тюмень" под руководством Тимура Бахрова. Музыканты сыграют несколько маршей: "Ленинград", "Триумф победителей", знаменитый марш "Прощание славянки" и другие. 

Как отмечают в пресс-службе городской администрации,  тюменцы смогут не только посмотреть на творчество артистов, но и себя показать. У пришедших на Цветной бульвар будет возможность принять участие в тематической викторине.

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Теги: праздники , День народного единства
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