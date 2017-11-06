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Детский спектакль показал театр-студия "Быть" в День народного единства

09:47 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Александра Василюхи

Детский спектакль "Семь Я" в большом зале молодежного театрального центра "Космос" показал театр-студия "Быть" 4 ноября.

Постановку представили в формате закрытого показа в рамках грантового конкурса, на котором коллектив получил поддержку в размере 200 тыс. рублей.

Артисты познакомили зрителя с событиями первых дней супружеской жизни одной вполне типичной семьи, а также их многочисленного потомства, которое не заставило себя ждать и появлялось на сцене один за одним.

Трогательная история первых переживаний и неудач молодых родителей перерастает в легкую семейную драму, когда на первый план выходит проблема кардинального непонимания отцов и детей. Благо, от всех передряг спасает любовь и взаимовыручка. 

Как отметил руководитель и режиссер театр-студии "Быть" Артем Васильев, спектакль еще ждут перемены и добавления.

"На закрытый показ мы, прежде всего, звали экспертов грантового конкурса, а также наших друзей и знакомых с детьми, чтобы не только продемонстрировать членам жюри результат своей работы, но и посмотреть на то, какой отклик найдет эта работа у юного зрителя. Это наш первый детский спектакль, поэтому предпочтение отдавали именно зрителям с детьми, просим нас понять. Мы умышленно ничего не умалчивали и обязательно позовем всех, но уже на официальную премьеру в декабре", - отметил он.

По его словам, после первого показа и активной обратной связи от зрителя, особенно от того, кому еще нет 18 лет, возникло множество мыслей и планов по доработке, чистке и удлинению этой истории.

Владислав Соколов

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Теги: театры , гранты , премьера , спектакль , дети
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