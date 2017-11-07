Тюменский фестиваль света и тени удивил юных зрителей

фото группы фестиваля света и тени ВК

Фестиваль света и тени, завершившийся в Тюмени 6 ноября, можно по праву назвать всероссийским. В 2017 году в нем приняли участие не только тюменские театры, но и коллективы из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" организатор фестиваля, руководитель тюменского театра теней "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова, билеты на показы были распроданы задолго до начала фестиваля, а посетить мероприятие смогли около 500 юных и взрослых горожан.

"Впечатления как у организаторов, так и у участников фестиваля самые положительные. Многие, кто не успел купить билет, приходили с детьми в день показа, но, к сожалению, малый зал театрального центра "Космос" мог вместить ограниченное количество зрителей", - рассказала организатор мероприятия.

Тюменские зрители смогли окунуться в атмосферу волшебства. Создавали ее профессиональные актеры театров теней и света. Особенность жанра в том, что действие происходит в темноте за ширмой, а вокруг - много света. Впечатлениями о спектаклях тюменцы делятся в социальных сетях.

фото группы фестиваля света и тени ВК

"Это было настоящее чудо! Спасибо огромное за то, что дали возможность окунуться в настоящее волшебство! Волшебное зеркало поразило красотой вырезанных фигур, деревья, цветы и птицы были по-настоящему сказочными, сразу перенесли нас в состояние детства, когда веришь в то, что чудеса случаются. Рыжий котик, которого дочь изготовила на мастер-классе, занял почетное место в коллекции наших домашних теневых фигурок. Это был настоящий детский праздник, яркий, добрый, шумный и незабываемый! Глаза горели не только у детей, но и у взрослых", - делится тюменка Юля Киселева.

Вниманию зрителей были представлены "Сказ о Никите Кожемяке" от тюменского театра кукол и теней "Ларчик", "Волшебное зеркало" от московского театра "Ученый медведь", постановка "Свеча" от тюменского театра "Ключ от сказки", "Приключения рыбки Ниппы" от екатеринбургского театра Фим, а также "Бибигон" от театра теней из Новосибирска. Желающие узнать секреты закулисья побывали на встрече с создателями столичного фольклорно-музыкального кукольного театра "Ученый медведь".

фото группы фестиваля света и тени ВК

"Для нас, как организаторов, фестиваль стал возможностью обменяться опытом. Создатели всемирно известного театра "Ученый медведь" рассказали на мастер-классе о своем подходе к театру теней, о создании кукол и закулисье, о приемах и секретах. В то же время их заинтересовал и наш опыт, в частности, устройство рулонных декораций, которое я использую в своих постановках. Такой опыт очень полезен и для нас, и для зрителей", - поделилась Юлия Кувшинова.

Добавим, впервые фестиваль света и тени прошел в Тюмени в феврале 2017 года. Тогда его организовали только тюменские коллективы, а сказки от местных театров теней увидели юные зрители старше 3 лет. Позже проект фестиваля получил поддержку по итогам конкурса "Моя идея". Грант в 100 тыс. рублей помог организовать приезд московского и екатеринбургского коллективов, а участники театра теней из Новосибирска, узнав о мероприятии, решили присоединиться к нему самостоятельно.

Любовь Голышева