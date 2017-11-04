up

4.11.2017 суббота

EUR 68.0822

USD 58.4296

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Ночь искусств" в театре кукол объединила поколения

21:24 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Ночь искусств в Тюменском театре кукол. Фото ИА "Тюменская линия"

Побыть кукловодом, сделать своими руками необычную игрушку и сыграть роль Петрушки смогли посетители Тюменского театра кукол в рамках "Ночи искусств".

Грандиозное и веселое событие объединило в этот символичный день не только юных, но и взрослых горожан. Артисты и сотрудники кукольного театра представили город в разных ракурсах. Это и "сквер Поэта", и "Аллея мастеров-кукловодов", и "Бульвар бутафоров-кудесников" и многое другое.

Организаторы провели праздник в стиле "Города мастеров". Здесь были и мастера гончарного ремесла, и резчики по дереву, и мастерская Папы Карло - изготовление кукол из папье-маше, роспись кукол. Ведущие актеры провели мастер-класс по кукловождению, а развлекал всех площадной Петрушка – весельчак-остряк.

"Театр кукол участвует в "Ночи искусств" второй год. Такие мероприятия очень важны и нужны в век информационных технологий. Уже всем приелся виртуальный мир, телевидение, интернет-игры и прочее. А когда дети и их родители попадают туда, где происходит все живьем, где передается энергетика человека, взгляд, это гораздо ярче, живее и интереснее", - поделился мнением директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников.

Мамы и папы, бабушки и дедушки, которые пришли на праздник вместе со своими детьми и внуками, тоже остались в восторге от мероприятия. А девиз "Искусство объединяет" полностью себя оправдал.

"Праздник получился очень уютным и живым. Нам удалось поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянной игрушки, сделали веселую собачку. Впечатлила работа мастера на гончарном круге - завораживает, когда из глины на глазах вырастает кувшин. Даже попробовали себя в роли кукловодов и актеров", - поделились тюменка Татьяна Белова, которая пришла на праздник вместе с пятилетней дочкой.

Дополнением "Ночи искусств" стал спектакль "Сказки бабушки Совы", который юным зрителям показали в малом зале театра.  

﻿
1 /

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: дети , Ночь искусств , Тюменский театр кукол , мастер-классы
Ранее в сюжете
04.11.2017, 17:23 Дефиле в национальных костюмах на Цветном бульваре впечатлило тюменцев
04.11.2017, 15:06 Фестиваль национального творчества открыл День народного единства в Ишиме
04.11.2017, 09:04 Владимир Якушев: сила и мощь страны - в огромной любви к Отчизне миллионов россиян
03.11.2017, 18:16 Как отпраздновать в Тюмени День народного единства
03.11.2017, 15:21 В День народного единства в Тюменской области ожидается сухая солнечная погода
03.11.2017, 13:10 Жители Тюмени впервые отметили День народного единства в январе 1613 года
03.11.2017, 09:54 Дом культуры «Водник» приглашает на концерт

Последние новости

21:24 "Ночь искусств" в театре кукол объединила поколения Фото
20:16 "Тюменский бройлер" планирует увеличить выпуск продукции
20:00 В драмтеатре подняли тост за День народного единства Фото
19:16 Психологи помогают тюменским подросткам разносторонне развиваться
18:49 Тюменская агрофирма КРиММ осваивает рынок полуфабрикатов
18:00 5 ноября - события дня
17:23 Дефиле в национальных костюмах на Цветном бульваре впечатлило тюменцев Фото
17:01 Тюменцы почувствуют себя королями Севера с началом зимы Фото
16:23 Срок подачи заявки на конкурс "Мисс Тюмень" продлен
16:15 Тоболяки устроили массовый хоровод в День народного единства Фото
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор пожелал тюменцам новых побед и свершений

Владимир Якушев: тюменцы способны покорить любые вершины

В День народного единства Владимир Якушев вручил тюменцам государственные награды

Политика

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Татьяна Богданова вновь возглавила Казанский район

Юрий Батт избран главой Тобольского района

Экономика

"Тюменский бройлер" планирует увеличить выпуск продукции

Тюменская агрофирма КРиММ осваивает рынок полуфабрикатов

Жителей Ишима приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

Общество

"Ночь искусств" в театре кукол объединила поколения

В драмтеатре подняли тост за День народного единства

Психологи помогают тюменским подросткам разносторонне развиваться

Спорт

Тюменцы почувствуют себя королями Севера с началом зимы

Семейный йога-марафон приглашает тюменцев обучиться асанам

Навстречу спорту: быть в тонусе и зарядиться позитивом поможет Zumba

Происшествия

В Тюмени страховой агент присвоила себе деньги клиентов

Тюменку оштрафовали за прописку двухсот мигрантов

В Кургане осудят банду вымогателей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+