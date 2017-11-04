"Ночь искусств" в театре кукол объединила поколения

Ночь искусств в Тюменском театре кукол. Фото ИА "Тюменская линия"

Побыть кукловодом, сделать своими руками необычную игрушку и сыграть роль Петрушки смогли посетители Тюменского театра кукол в рамках "Ночи искусств".

Грандиозное и веселое событие объединило в этот символичный день не только юных, но и взрослых горожан. Артисты и сотрудники кукольного театра представили город в разных ракурсах. Это и "сквер Поэта", и "Аллея мастеров-кукловодов", и "Бульвар бутафоров-кудесников" и многое другое.

Организаторы провели праздник в стиле "Города мастеров". Здесь были и мастера гончарного ремесла, и резчики по дереву, и мастерская Папы Карло - изготовление кукол из папье-маше, роспись кукол. Ведущие актеры провели мастер-класс по кукловождению, а развлекал всех площадной Петрушка – весельчак-остряк.

"Театр кукол участвует в "Ночи искусств" второй год. Такие мероприятия очень важны и нужны в век информационных технологий. Уже всем приелся виртуальный мир, телевидение, интернет-игры и прочее. А когда дети и их родители попадают туда, где происходит все живьем, где передается энергетика человека, взгляд, это гораздо ярче, живее и интереснее", - поделился мнением директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников.

Мамы и папы, бабушки и дедушки, которые пришли на праздник вместе со своими детьми и внуками, тоже остались в восторге от мероприятия. А девиз "Искусство объединяет" полностью себя оправдал.

"Праздник получился очень уютным и живым. Нам удалось поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянной игрушки, сделали веселую собачку. Впечатлила работа мастера на гончарном круге - завораживает, когда из глины на глазах вырастает кувшин. Даже попробовали себя в роли кукловодов и актеров", - поделились тюменка Татьяна Белова, которая пришла на праздник вместе с пятилетней дочкой.

Дополнением "Ночи искусств" стал спектакль "Сказки бабушки Совы", который юным зрителям показали в малом зале театра.

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Любовь Голышева