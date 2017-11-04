Владимир Якушев: сила и мощь страны - в огромной любви к Отчизне миллионов россиян

фото ИА "Тюменская линия"

День народного единства символизирует уважение к истории России, воинским и трудовым подвигам многих поколений предков, гражданскую сплоченность и единство.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей региона с праздником.

По его словам, сила и мощь России основаны на твердой воле народа, общих нравственных ценностях и огромной любви к Отчизне миллионов россиян.

"Мы, жители Тюменской области, — люди разных профессий, национальностей, религиозных убеждений, возрастов – вместе трудимся и заботимся о благополучии и процветании региона, бережно сохраняем традиции, богатое культурное и духовное наследие. Такая общность и преемственность служат прочным фундаментом для уверенного развития и движения вперед. Каждый из нас плодотворным трудом преображает жизнь. Объединяя усилия, мы создаем будущее великой страны. Искренне желаю вам новых свершений во имя Родины, счастья, здоровья и всего самого доброго!", - сказал Владимир Якушев.