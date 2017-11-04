Как отпраздновать в Тюмени День народного единства

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Многочисленные концертные и театральные площадки, лекции и гастрономические новинки ждут гостей и жителей Тюмени 4 ноября.

В этом году на один день выпали целых два праздника, День народного единства и пятая ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств".

Откроет череду праздничных концертов Дворец культуры "Торфяник". В этот день там пройдут выступления творческих коллективов, среди которых студия эстрадного вокала "Престиж", ансамбль русской песни "Перезвоны", студия танца "Mered", цирковая студия "Жар-птица" и эстрадно-цирковая студия "Сказочный мир", специальными гостями мероприятия выступят студия танца "Калинка" и танцевальный коллектив "Star Dance". Концерт начнется в 10 часов.

В это же время во Дворце культуры "Орфей" зрителям будет представлена тематическая экспозиция "Герои былых времен", которая расскажет об истории праздника, также пройдет викторина "Этот творческий мир".

В 11 часов в молодежном центре "Космос" стартует детский театральный фестиваль света и тени, где можно будет увидеть представления театров теней из Тюмени, Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга, но и побывать на мастер-классах и творческих встречах. Он продлится до 6 ноября.

С 12 часов на площадке перед мультимедийным парком "Россия – моя история" начнется фестиваль "Наша география". В программе фестиваля — квесты, головоломки, викторины, флешмобы на тему государственно-административного устройства страны, истории развития региона, его городов и районов.

Общегородской День моржа начнется в Тюмени с 12 часов 30 минут. Все желающие смогут принять участие во флешмобе по обливанию холодной водой. Пример подадут участники клубов закаливания и зимнего плавания Тюмени и Заводоуковска. Они совершат массовое обливание холодной водой. К ним присоединятся спортсмены команды "Street workout Тюменской области". Они проведут для участников Дня моржа разминку на набережной. В программе мероприятия также традиционные заплывы сильнейших спортсменов с флагами по Туре.

В 14 часов музыкально-театральная студия "Кей-Арт" проведет мастер-класс по вокалу и мини-концерт от преподавателей в ТЦ "Остров".

с 14 до 16 часов на Цветном бульваре начнется тематическая концертная программа и праздничное дефиле в национальных костюмах. Зрителей порадуют своими выступлениями Тюменский духовой оркестр, вокальные группы "Космос" и "Арабелла", студия вокала "Максимум", театр танца "Элиос", фольклорный ансамбль "Росстань", хореографическая студия татаро-башкирского танца "Аккош", а также другие исполнители города. Для гостей будут работать шесть объектов питания, где можно будет перекусить. Помимо этого, кулинарные изыски с национальным колоритом предложат рестораны и кафе торгово-развлекательных центров Тюмени.

С15 до 20 часов будет ждать посетителей Археологический музей-заповедник на озере Андреевское.

С 16 до 0 часов во Всероссийской акции "Ночь искусств" участвуют музеи: "Городская Дума", "Дом Машарова", "Усадьба Колокольникова", Центр коллекций (фондохранилище) по ул. Советской, там же Центр промыслов и ремесел, исторический парк "Россия — моя история".

В 16 часов в Областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева магазин "Мосигра" соберет всех любителей поиграть в настольные игры. В это же время в музее "Дом Машарова" откроется выставка "Галерея кривых зеркал".

Два показа спектакля для детей "Сказки бабушки Совы" ждут юных горожан в Тюменском театре кукол, начало в 16 и в 18 часов. Цена билета от 100 рублей.

В 16 часов в Технопарке ждут все желающих на лекцию Максима Тарасова "Фотография. Вид сверху". На лекции можно будет узнать о том, что такое аэрография и как сделать так, чтобы мир тебя заметил. Предварительная регистрация обязательна.

Экскурсии в центр хранения коллекций Музейного комплекса И.Я. Словцова раскроют горожанам и гостям Тюмени тайны искусства. Экскурсия в реставрационные мастерские и лаборатории, мастер-класс "Реставрация иконы" начнутся в 16, 18, 20 и 22 часов. Стоимость билета: 200 руб, 150 руб. – льготные категории (группа не более 15 человек). Экскурсия по фондохранению с посещением выставок: "Искусство художественной обработки металлов"; "Искусство иконописи"; "Искусство фотографий"; "Деревянная резьба", начало в 16, 18, 20, 22 и 23 часа. Стоимость билета: 300 руб, 150 руб. – льготные категории (группа не более 15 человек). Лекция о видах и жанрах изобразительного искусства с показом подлинных предметов из фондов Музейного комплекса им. И.Я.Словцова начнется в 17 часов 30 минут и в 19 часов 30 минут. Стоимость билета: 200 руб, 150 руб. – льготные категории (группа не более 15 человек).

Увлекательный квест "Найди свой творческий путь" начнется в ДК "Поиск" в 17 часов. На территории Дома культуры будут расположены станции, где пройдут мастер-классы по следующим направлениям: роспись, декоративно-прикладное искусство, вокал, хореография, шахматы, игра на ударных инструментах, театральный мастер-класс.

В 17 часов в Тюменском драматическом театре начнется театрализованное интерактивное представление "Прогулки по Венеции". Гости смогут прогуляться по улочкам, наполненным веселым шумным венецианским карнавалом, послушать стихи площадных поэтов, песни гондольеров, посетить выставки уличных художников, потанцевать и сделать фотографии на память в ретро и современных декорациях спектакля "Мирандолина", а затем и посмотреть сам спектакль. После спектакля планируется встреча с директором театра Сергеем Осинцевым и ведущими молодыми актерами.

Кроме того, в 17 часов начнется танцевальный флешмоб, который подготовил Дворец культуры "Водник". Он будет приурочен к всероссийской акции "Ночь искусств". Гостям мероприятия предложат мастер-классы по изучению исторических танцев, по игре на барабане и сценической речи.

С 17 до 20 часов Тюменский театр кукол приглашает в "Город мастеров". Все желающие смогут увидеть, как создаются театральные декорации, научиться управлять куклой, попробовать свои силы в роли начинающих поэтов, принять участие в мастер-классе по изготовлению украшений новогодней елки.

С 18 часов в Детской художественной школе им. А.П.Митинского пройдут мастер-классы с интригующими названиями: "Рисование пастелью", "Сухая кисть", "Акварельная зарядка", "Графическая зарисовка пейзажа", "Подводный мир. Граттаж", "Чернильные истории". Также ребят творческие встречи с преподавателями школы.

Спектакль театра-студии "Быть" "Семь Я" начнется в молодежном центре "Космос" в 18 часов.

С 19 часов в концертном зале им. Ю. Гуляева тюменской филармонии будет играть российский пианист, композитор и дирижер Михаил Плетнев. В программе произведения Сергея Рахманинова. Цена билета от 1 тыс. рублей.

С 19 до 20 часов 30 минут в камерном зале филармонии состоится авторская концертная программа в исполнении композитора Ильи Бешевли (фортепиано). Цена билета от 800 рублей.

В 19 часов 30 минут в ДК "Орфей" состоится праздничный концерт "Мы едины". На нем выступят творческие коллективы учреждения и детского юношеского центра "Авангард". Свое творчество представят цирковая студия "Икар", хор детской песни "Зоренька", ансамбль танца "Атриум", ансамбль современного танца "Экспромт", вокальная студия "Орфей" и хореографический ансамбль "Стиль".

В 20 часов начнется "Ночь искусств" в Центре культуры и искусства "Современник". Всех пришедших на праздник ожидает творческая встреча с молодыми и яркими музыкантами группы JazzUndergroundgroup, интерактивное общение, джаз и хорошее настроение. Также пройдет мастер-класс по изготовлению объемных цветов из бумаги для праздничной фотозоны "Украсим жизнь цветами". На протяжении всего вечера будет работать ярмарка по продаже изделий декоративно-прикладного творчества тюменских мастеров.

с 21 до 23 часов в ДК "Нефтяник" продлится проект "Музыка "Великого немого". Здесь можно будет увидеть черно-белое немое кино под классическую музыку в исполнении мастеров фортепианного искусства Дениса и Станислава Хуланховых. Цена билета 300 рублей.

с 21 часов 30 минут до 22 часов 30 минут в фойе филармонии пройдут встречи с артистами Тюменского филармонического оркестра и квест "Тайны звучания".

В 22 часа 30 минут в органном зале начнется концерт "NotVision" в необычном формате – в полной темноте. Слушатели смогут разместиться на привычных зрительских стульях или мягких пуфах. Цена билета 300 рублей.

В 22 часа в молодежном центре "Космос" начнется просмотр фильма "Капитан фантастик".

с 22 до 0 часов в историческом парке "Россия – моя история" пройдут экскурсии по четырем экспозициям музея.

Дарья Казакова