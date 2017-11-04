Фестиваль национального творчества открыл День народного единства в Ишиме
Фото ИА "Тюменская линия"
Жители Ишима вместе с жителями всей России отмечают государственный праздник – День народного единства. В концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ продолжается фестиваль национального творчества "За Россию". В нем принимают участие коллективы национальных культур, вокалисты и танцоры Ишима и Приишимья.
В фойе зала расположилась выставка декоративно-прикладного творчества ишимских мастеров. Дети принимают участие в мастер-классах и с удовольствием рассказывают об истории возникновения праздника. "Это один из наших главных российских праздников. Очень давно, больше 400 лет назад наши предки положили конец Смутным временам. И сейчас все люди нашей страны дружны", - поделилась Дарина Залевская.
"День народного единства - это, в первую очередь, праздник, где мастеров всех национальностей объединяет прикладное и сценическое творчество. Где, выходя на сцену, или оформляя и представляя выставку, мы чувствуем себя одной дружной семьей", - подчеркнула методист по прикладному творчеству дома национальных культур и ремесел Анастасия Смирнова.
На улице жителей Ишима поздравляют волонтеры, вручают листовки и рассказывают о событиях 1612 года.
Культурная афиша вечера еще более разнообразна. Ишимцев ожидает "Ночь искусств". Творческий марафон стартует в 16 часов в музейном комплексе им. Петра Ершова. В арт-галерее пройдут мастер-классы по лоскутной технике и декупажу, в музее Ершова желающие смогут заняться росписью деревянных наличников, а также фигурок из дерева Конька-Горбунка и Жар-птицы.
А в музейном здании "Городская управа" художник Евгений Корнильцев-Быстринский покажет, как нарисовать блиц-портрет. Программу продолжит знакомство с пастельной живописью, росписью декоративных тарелочек и аквагрим. Завершит музейный вечер популярный в Ишиме "Наш квартирник" - выступление местных бардов и поэтов. С творчеством молодых исполнителей ишимцы смогут познакомиться в вечерней программе, которая пройдет в концертном зале.
В Ишимском районе и в сельских поселениях района День народного единства отмечают в различных форматах: организованы концерты, акции, выставки, соревнования и другие мероприятия. В работу включены учреждения образования, культуры и спорта.
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /
Инна Кондрашкина
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости