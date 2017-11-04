Дефиле в национальных костюмах на Цветном бульваре впечатлило тюменцев

День народного единства в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Своими глазами увидеть, насколько многонациональна Тюменская область, смогли гости Цветного бульвара в День народного единства. Здесь центр культуры и творчества "Тюмень" организовал для всех настоящий показ мод - артисты в ярких народных костюмах устроили театрализованное дефиле. Кульминацией выступления стал выход всех актеров на сцену под залпы хлопушек с конфетти и запуск в небо воздушных шаров в цветах российского триколора.

Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова сыграл марши "Ленинград", "Триумф победителей", знаменитое "Прощание славянки" и другие известные мелодии. Горожане с удовольствием слушали живой звук и даже танцевали под любимые композиции.

Вокальные группы "Космос" и "Арабелла", студия вокала "Максимум", хоровая группа ансамбля песни и танца "Сибирь", хореографическая студия татаро-башкирского танца "Аккош", исполнители Михаил Шепеленко, Евгений Петропавловский, Ирина Вайланд и Наталья Малаенко своими выступлениями по-настоящему согрели тюменцев. Жители областного центра Анатолий и Юлия Сорокины признались, что поначалу планировали провести на площадке на Цветном бульваре совсем немного времени и посмотреть буквально пару номеров, однако сами не заметили, как пролетели несколько часов в компании с творческими коллективами города.

Напомним, мероприятия в честь Дня народного единства проходят на 30 площадках Тюмени. В ресторанах и кафе продолжается фестиваль национальной кухни, а вечером гостей ждут в драматическом и кукольном театре, филармонии, музеях и библиотеках, где состоится акция "Ночь искусств".

﻿ День народного единства в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова