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Губернатор пожелал тюменцам новых побед и свершений

15:49 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Государственные и региональные награды вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев двенадцати жителям региона на сцене областной филармонии в День народного единства.

За трудовые успехи и активную общественную деятельность орденом Дружбы награжден председатель совета Тюменской областной общественной организации "Союз интеграции братских народов", почетный Генеральный консул Республики Беларусь Владимир Шугля. Генеральный директор сельхозпредприятия "Согласие" Павел Подойников за заслуги в развитии агропромышленного комплекса удостоен медали "За труды по сельскому хозяйству".

За заслуги в укреплении института семьи медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные супруги Владимир и Ирина Григорьевы из Нижнетавдинского района. Они воспитывают пятерых детей.

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующему кафедрой Тюменского государственного медицинского университета Фуаду Алиеву за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки. Главный дирижер и художественный руководитель камерного оркестра "Камерата Сибири" Тюменской филармонии Антон Шароев за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства награжден почетной грамотой президента России.

"Успехи Тюменской области во многом зависят от того, как мы с вами слышим и понимаем друг друга, от нашей совместной работы. День народного единства напоминает нам о том, что хорошие дела можно творить только вместе, в обстановке взаимопонимания и согласия. Желаю тюменцам новых побед и свершений на благо региона", - сказал Владимир Якушев, поздравляя награжденных.

Евгений Бабенко

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Теги: награждение , государственная награда , Владимир Якушев , Тюменская филармония

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В День народного единства Владимир Якушев вручил тюменцам государственные награды

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