Житель Заводоуковска ответит за смерть велосипедистки в ДТП

Прокуратура Тюменской области

Водителя, сбившего насмерть велосипедистку, осудят в Заводоуковске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 30-летний мужчина на автомобиле Toyota Highlander поехал на работу. На ул. Революционной он из-за невнимательности сбил 42-летнюю велосипедистку, которая попутно двигалась по правому краю дороги. В результате ДТП женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

В ходе следствия водитель признал свою вину в ДТП и выплатил безработному супругу погибшей в счет возмещения морального и материального вреда 1 млн рублей.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.