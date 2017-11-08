Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью

Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью. Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Пять человек обратились за разрешением трудных жизненных ситуаций во время выездного приема граждан в Ишимской общественной приемной "Единой России", который провели депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и глава города Федор Шишкин.

В основном граждане ходатайствовали о предоставлении материальной помощи.

На прием пришли две многодетные мамы. Наталья Бастрикова – мама пяти детей. Она рассказала, что ее сына с подозрением на порок сердца направили для обследования в медучреждение областной столицы. Все анализы семья оплатила сама. Диагноз, к счастью, не подтвердился. Ссылаясь на трудное материальное положение семьи, Наталья Бастрикова обратилась к депутату за содействием в возмещении средств, потраченных на обследование. Андрей Артюхов пообещал многодетной маме, что помощь будет оказана.

Наталья Кутырева обратилась за содействием в решении жилищного вопроса. Ее большая семья — четверо несовершеннолетних детей и старшая дочь с двумя внуками — живут в квартире, купленной в ипотеку. Депутат взял решение вопроса на контроль.

О материальной помощи на лечение ходатайствовала пенсионерка Любовь Саранчина. Женщине будут выделены средства через органы социальной защиты.

Другая пенсионерка, Татьяна Паршукова, пришла в приемную "Единой России" с просьбой о помощи в установке памятника отцу, ветерану Великой Отечественной войны. Он скончался еще до вступления в силу закона об установке памятников на могилах фронтовиков за счет средств бюджета. Старое надгробие совсем обветшало. Андрей Артюхов пообещал найти вариант оказания помощи пенсионерке, к решению вопроса подключился глава Ишима Федор Шишкин, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".