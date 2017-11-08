up

8.11.2017 среда

EUR 67.7677

USD 58.4557

В Тюмени 0..2 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью

13:26 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью. Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Пять человек обратились за разрешением трудных жизненных ситуаций во время выездного приема граждан в Ишимской общественной приемной "Единой России", который провели депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и глава города Федор Шишкин.

В основном граждане ходатайствовали о предоставлении материальной помощи.

На прием пришли две многодетные мамы. Наталья Бастрикова – мама пяти детей. Она рассказала, что ее сына с подозрением на порок сердца направили для обследования в медучреждение областной столицы. Все анализы семья оплатила сама. Диагноз, к счастью, не подтвердился. Ссылаясь на трудное материальное положение семьи, Наталья Бастрикова обратилась к депутату за содействием в возмещении средств, потраченных на обследование. Андрей Артюхов пообещал многодетной маме, что помощь будет оказана.

Наталья Кутырева обратилась за содействием в решении жилищного вопроса. Ее большая семья — четверо несовершеннолетних детей и старшая дочь с двумя внуками — живут в квартире, купленной в ипотеку. Депутат взял решение вопроса на контроль.

О материальной помощи на лечение ходатайствовала пенсионерка Любовь Саранчина. Женщине будут выделены средства через органы социальной защиты.

Другая пенсионерка, Татьяна Паршукова, пришла в приемную "Единой России" с просьбой о помощи в установке памятника отцу, ветерану Великой Отечественной войны. Он скончался еще до вступления в силу закона об установке памятников на могилах фронтовиков за счет средств бюджета. Старое надгробие совсем обветшало. Андрей Артюхов пообещал найти вариант оказания помощи пенсионерке, к решению вопроса подключился глава Ишима Федор Шишкин, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Ишим , Андрей Артюхов , Эрнест Валеев , Госдума , Федор Шишкин , Единая Россия

Последние новости

13:37 Тюменцы поспорят за стажировку в правительстве области
13:26 Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью
13:15 Семьям погибших при крушении Ми-8 на Шпицбергене окажут помощь
13:04 Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики
12:54 Жители Тобольска освоили танцы при поддержке СИБУРа
12:53 Тюменцы угостили участников гастрономического фестиваля "нефтяной" ухой
12:42 Спортивный зал в Уватском районе оснастили огнестойкими панелями
12:31 Различные стили метания ножа показали в центре "Аванпост"
12:20 Тюмень ассоциируется у россиян с горячими источниками и производством
12:09 Владимир Якушев отметил важность современной системы сбыта сельхозпродукции
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики

Владимир Якушев отметил важность современной системы сбыта сельхозпродукции

"ТюменьАгро" построит третью очередь тепличного комплекса

Политика

Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью

Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Экономика

Спортивный зал в Уватском районе оснастили огнестойкими панелями

Почти сто пятьдесят километров пути отремонтировали железнодорожники в тюменском регионе

Экосистема AVEEVO ищет инвесторов и партнеров

Общество

Тюменцы поспорят за стажировку в правительстве области

Семьям погибших при крушении Ми-8 на Шпицбергене окажут помощь

Жители Тобольска освоили танцы при поддержке СИБУРа

Спорт

Различные стили метания ножа показали в центре "Аванпост"

Юниорки привезли в Тюмень медали всероссийских соревнований

Владислав Хромых: хоккеистов "Рубина" словно подменили

Происшествия

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск дальнобойщик спровоцировал аварию

Из-за звонка о минировании эвакуировали "Ашан Сити"

Тюменский адвокат, участвовавший в даче взятки, сел на пять лет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+