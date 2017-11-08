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Владимир Якушев отметил важность современной системы сбыта сельхозпродукции

12:09 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Серьезные средства, вложенные в поддержку сельскохозяйственного производства в регионе в последние годы, начали приносить отдачу. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, открывая заседание совета по реализации приоритетных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

"С января по июнь 2017 года региональный индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 105 процентов. Ранее значение этого важного показателя составляло от 100 до 96 процентов. Впервые мы добились пятипроцентного роста сельхозпроизводства", - отметил губернатор.

Владимир Якушев подчеркнул, что в современных экономических условиях очень важно не только производить конкурентоспособную продукцию, но и уметь ее реализовать на региональном и внешнем рынках.

"Мы с вами начинаем жить по новым правилам софинансирования проектов в сфере АПК. Теперь из федерального бюджета будет выделяться только 22 процента средств, а 78 процентов приходится на областной бюджет. Это потребует от нас дополнительных расходов в объеме около 5 миллиардов рублей в год. В такой ситуации тема сбыта сельхозпродукции имеет огромное значение. Не надо надеяться на административный ресурс, на то, что губернатор стукнет кулаком по столу, и вся продукция тут же продастся. Сегодня сбыт произведенной продукции, логистика, транспорт - одно из самых узких мест, и это касается не только агропромышленного комплекса, но и других отраслей экономики. Для решения этих проблем нужны очень серьезные усилия", - поставил задачу глава региона.

Губернатор напомнил, что детские сады, школы, больницы и другие учреждения социальной сферы должны быть обеспечены продуктами питания местного производства. "Мы хорошо продвинулись в этом направлении, но резервы еще есть", - отметил он.

Евгений Бабенко

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Теги: индекс производства , господдержка , Владимир Якушев , сбыт , продукты питания , АПК

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