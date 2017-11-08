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Владимир Якушев призвал общественников проконтролировать модернизацию коммунальных сетей в Тюмени

14:21 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Форум "Сообщество Сибири", фото ИА "Тюменская линия"

Включиться в реализацию масштабного проекта по модернизации сетей водоснабжения в Тюмени призвал общественные организации и некоммерческие общества региона губернатор Владимир Якушев.

Как отметил он на III форуме "Сообщество Сибири", область готовится к подписанию концессионного соглашения. Оно коснется объектов водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, ливневой канализации. Общий объем инвестиций оценивается в 22 млрд рублей.

"Работа предстоит огромная, и мне бы хотелось призвать вас на помощь, - обратился он к общественникам. – Понятно, что есть стандарты, по которым мы будем проверять и контролировать концессионера, но очень важно, чтобы и вы к этому присоединились. Проект серьезный, в этих объектах город очень нуждается, поэтому присутствие институтов гражданского общества и структур общественного контроля здесь просто необходимо", - отметил Владимир Якушев.

Он напомнил о ситуациях, когда проект уже реализован, подписаны акты приема-передачи, и вдруг что-то вызывает сомнения. Начинаются проверки, судебные разбирательства и виноватой чаще всего оказывается власть – не досмотрела. Чтобы свести такие случаи к минимуму и поэтапно контролировать ход работ, нужна помощь огромного количества людей.

"Поверьте, нам это нужно – без вас такой огромный объем работы провести очень сложно. В ближайшее время мы примем закон, который подтвердит затраты по исполнению концессионного соглашения и определит важнейшие моменты. Мне бы хотелось, чтобы уже на этом этапе подключилась общественная палата и комитеты. Вместе у нас получится намного лучше", - призвал Владимир Якушев.

Говоря в целом о решении экологических проблем в регионе, он напомнил, что Годом экологии эта работа не ограничится. Вопросов действительно много: несанкционированные свалки, биологические отходы, переработка мусора, культура обращения с отходами. Каждый из них требует определенного подхода и активной работы властей. Но часть вопросов могут взять на себя и общественники. Например, все, что касается экологического воспитания.

"Одно дело, когда чиновник с экрана телевизора призывает не засорять планету. Другое – когда это делают активные граждане, говорят об этом с разных площадок, сами подают пример. Работа только начинается, и она очень серьезная, чтобы от нее отмахнуться. Поэтому особенно важно, чтобы в нее включились все заинтересованные стороны, ситуация должна измениться", - заключил глава региона.

Евгения Шевцова

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Теги: общественный контроль , экология , ЖКХ , водоснабжение , Владимир Якушев , общественные организации

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