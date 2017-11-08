В Ишиме приоритетными остаются расходы на образование и жилищно-коммунальное хозяйство

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Около 2 млрд рублей поступило в бюджет Ишима за 9 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя главы города, председателя комитета финансов Надежды Кадушкиной, это составило 72,5% от годовых плановых назначений, в том числе налоговых и неналоговых доходов.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 1 млрд 432 млн 677 тыс. рублей, или 72,9% к годовому плану.

На 59 млн 966 тыс. рублей, или 3,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась общая сумма поступлений.

Надежда Кадушкина напомнила собственникам жилых домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, что 1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. Она порекомендовала своевременно уплатить налоги, чтобы не выплачивать пени за нарушение сроков.

1 млрд 863 млн 377 тыс. рублей составили расходы городского бюджета за 9 месяцев, по сравнению с прошлым годом они возросли на 11,2 %.

С начала года из областного бюджета дополнительно выделено более 595 млн рублей на решение вопросов местного значения. Средства направлены на разработку проектной документации по объекту "Водопонижение обводненных территорий в границах улиц Карла Маркса - Б. Садовая, Артиллерийская – Комсомольская". На ремонт противопаводковой дамбы от железнодорожного моста до очистных сооружений канализации Водоканала. Также на реконструкцию школы № 5, капремонт кровли детского сада № 14, капремонт школы № 2, ремонт улицы Курганской, ремонт кровли спортивного комплекса "Локомотив" и разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт футбольного поля спортивного комплекса "Локомотив". Кроме того, денежные средства были выделены правительством Тюменской области на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной паводком 2017 года.

По словам Надежды Кадушкиной, в структуре расходов бюджета города приоритетными остаются расходы на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику, социальную политику.

На реализацию 14 целевых программ запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 млрд 587 млн 364 тыс. рублей, или 94,8%, расходной части бюджета. В рамках исполнения целевых программ профинансировано мероприятий на сумму 1 млрд 769 млн 666 тыс. рублей, или 95%, от всех расходов бюджета.

"Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии со всеми нормами Бюджетного кодекса РФ, что способствовало своевременному и в полном объёме выполнению расходных обязательств бюджета", - подчеркнула заместитель главы Ишима.

Соб. инф.