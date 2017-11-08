В городе на Урале депутат собирал странные личные сведения

sverdlovsk.sledcom.ru

Депутат местной думы, обвиняемый в незаконном сборе сведений о частной жизни, предстанет перед судом в Красноуфимске.

Городским следственным отделом СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего депутата районной думы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

По данным следствия, 15 сентября обвиняемый, будучи директором одного из муниципальных предприятий Красноуфимского района, в здании возглавляемого им предприятия, расположенного по ул. Загородная в Красноуфимске, установил в туалетной комнате видеорегистратор со встроенной картой памяти, направив объектив камеры в сторону унитаза и включив режим видеозаписи.

Данный видеорегистратор вскоре был обнаружен сотрудниками предприятия, которые самостоятельно изъяли прибор, просмотрели имеющуюся на нем видеозапись и, убедившись, что произошло вмешательство в их частную жизнь, обратились с соответствующим заявлением в территориальный следственный отдел СК России.

Было обнаружено и лицо самого злоумышленника, который попал в объектив видеорегистратора в момент установки записывающего устройства в туалетной комнате. Это обстоятельство, а также другие собранные следователем СКР доказательства, полностью изобличили обвиняемого, в связи с чем он признал свою вину в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает региональное управление СКР.