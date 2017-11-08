Заводоуковские аграрии завоевали переходящее знамя губернатора

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Заводоуковский городской округ стал победителем соревнований в отрасли сельского хозяйства Тюменской области в 2017 году. Глава городского округа Александр Анохин принял из рук губернатора Владимира Якушева переходящее знамя, которое до конца 2018 года будет принадлежать заводоуковским аграриям.

На торжестве в честь празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 8 ноября в Тюмени собрались представители агрокомпаний и предприятий региона, руководители фермерских и личных подсобных хозяйств, муниципальных и региональных властей.

Показатели, которых удалось достичь за последнее время в сфере агропромышленного комплекса Тюменской области, это результаты труда конкретных людей и поддержки властей. Приветствовал аграриев Владимир Якушев.

"На территории создана такая система взаимоотношений, когда мы друг другу можем доверять. Это дорогого стоит и это ни в коем случае нельзя разрушить ни федеральными, ни региональными, ни муниципальными решениями. Мы это должны продолжить, шагая вперед такими же темпами, как прошагали этот год", - отметил губернатор.

Подводя предварительные итоги 2017 года, Владимир Якушев отметил, что в регионе собран хороший урожай. Кроме того, открылось несколько агропредприятий, которые отвечают самым суровым требованиям современности. Серьезной победой в 2017 году стал рост индекса производства сельскохозяйственной продукции, который по итогам первого полугодия составил 105,1%.

"Такой показатель при сегодняшних темпах экономики - это действительно победа. Агропромышленный комплекс стал важной точкой роста тюменской экономики. Мы долго над этим работали. Конкретный труд и государственная поддержка начали давать положительные результаты, а в развитии агропрома региона наступил новый этап", - подчеркнул губернатор.

В частности, в области появились предприятия-флагманы, которые обладают современными технологиями, отвечающими не только российским, но и мировым стандартам. Появляются и специалисты мирового уровня, которые этими технологиями владеют. Этого помогает достичь налаженное между бизнесом и учреждениями сферы образования понимание того, какие специалисты в отрасли востребованы.

"Самое главное – за все это время Тюменская область приобрела имидж региона, который четко выполняет свои обязательства перед инвесторами. Это очень важно и это результат работы не одного года. Мы создали доверие между инвесторами, региональными и муниципальными властями, работающими и вновь созданными компаниями. Это ни в коем случае нельзя терять, какие бы не возникали испытания и проблемы с точки зрения возможности государственной поддержки", - подчеркнул глава региона.

Участниками торжественного мероприятия стали более 400 представителей агропромышленного комплекса региона. Владимир Якушев вручил почетные грамоты Министерства сельского хозяйства двум представителям Исетского района - директору ООО "Русское поле" Владимиру Иващенко и оператору по искусственному осеменению животных и птицы ОАО "Подсобное хозяйство "Заречный" Надежде Бешенцевой. Также награды получили руководитель "Агрофирмы КРиММ" Геннадий Рязанов, механик частного фермерского хозяйства в Нижнетвдинском районе Владимир Иванов, механизатор кооператива "Таволжан" из Сладковского района Николай Михайлов, оператор птицефабрик и механизированных ферм комплекса откормочного производства АО "ПРОДО Тюменский бройлер" Надежда Аплатонова.

В рамках торжественного мероприятия награждены и победители соревнований в отраслях сельского хозяйства.

Награды получили делегации Упоровского, Голвшмановского, Тюменского, Омутинского, Юргинского, Ишимского, Сладсковского, Абатского, Армизонского районов, отличившиеся по итогам соревнований.

В списке награжденных также руководители предприятий – "Агрофирма КРиММ", "Возрождение", "Согласие", "Экос", "Казанская рыба", индивидуальные предприниматели и представители крестьянских хозяйств.

Любовь Голышева