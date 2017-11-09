Степан Киричук: приграничное сотрудничество нужно развивать на муниципальном уровне

admtyumen.ru

Сотрудничество между приграничными регионами России и других стран нужно развивать, начиная с муниципального уровня. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, комментируя итоги XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Челябинске.

"Я участвовал в работе секции, которая рассматривала вопросы законодательного обеспечения межрегионального сотрудничества. С 2017 года в России начал работать новый федеральный закон номер 179 о приграничном сотрудничестве. Это очень интересный законодательный акт, который определяет систему договоров о сотрудничестве, начиная с уровня местного самоуправления. Теперь два села или муниципалитета, находящиеся в разных государствах и разделенные государственной границей, могут самостоятельно отрегулировать какие-то хозяйственные вопросы, или, например, договориться о проведении совместных культурных мероприятий или спортивных соревнований", - рассказал Степан Киричук.

По мнению сенатора, новый закон открывает широкие перспективы для развития тюменско-казахстанского в самых разных сферах. "Например, наши учебные заведения могли бы готовить специалистов для расположенных в Казахстане промышленных предприятий. Новый закон дает возможность регионам и муниципалитетам решать подобные вопросы самостоятельно, без участия федеральных властей", - подчеркнул он.

Новый закон, который регулирует приграничное сотрудничество со всеми граничащими с Россией странами, замечателен тем, что на экономические и гуманитарные связи в приграничных зонах не распространяются антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и США, добавил Степан Киричук.

"Об этом есть специальная оговорка, которая дает нам хорошее пространство для маневра. Соседи должны жить в добром согласии, невзирая на большую политику", - убежден тюменский сенатор.

Евгений Бабенко