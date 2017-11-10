Спартакиада органов местного самоуправления выходит на финишную прямую

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по силовой гимнастике в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений пройдут в Тюмени 11 ноября.

В 10 часов на базе СК "Лидер" (ул. Мельникайте, 123а) участники будут демонстрировать ловкость и выносливость в подтягиваниях, отжиманиях, сгибаниях туловища из положения лежа и рывке гири от пола.

Напомним, что XIX спартакиада органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени стартовала еще в марте. За это время спортсмены преодолели сражения по мини-футболу, настольному теннису, хоккею в валенках, баскетболу, плаванию, пулевой стрельбе и легкой атлетике.

Следующим этапом спартакиады станут соревнования по волейболу, которые пройдут 9 декабря. 16 декабря участникам предстоит преодолеть финальный этап - забег на лыжах, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.