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Тюменские волонтеры учат воспитанников школы-интерната рукоделию

17:18 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Мастер-класс по валянию игрушек состоится в школе-интернате "Горизонт" 12 ноября. Волонтеры под руководством мастера Юлианы Тиуновой помогут ребятам свалять мандаринки для украшения рождественского венка.

"Основная задача волонтера – научить, причем тому, что умеешь сам. Я люблю валять разные мелочи, игрушки, бусы. Валяние - простой процесс, заключающийся в том, что вы часто втыкаете иголку в клубок шерсти. Волокна переплетаются между собой, а вы руками придаете им нужную форму", - рассказала Юлиана Тиунова.

На первых занятиях по валянию воспитанники школы-интерната уже изготовили игрушечных мышек, которых подарили приюту для животных "Мурка и Васька", сообщает "Вcлух.ру".

Школа-интернат "Горизонт" занимается обучением и воспитанием детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Соб. инф.

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