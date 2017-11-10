up

10.11.2017 пятница

EUR 68.7865

USD 59.2527

В Тюмени -3..-5 С 1 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Работа Тюменской энергосбытовой компании отмечена наградами правительства Югры

17:40 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Четыре диплома, подписанные заместителем губернатора ХМАО-Югры Дмитрием Шаповалом, получила Тюменская энергосбытовая компания в преддверии Международного дня энергосбережения, который отмечается 11 ноября.

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом правительство округа отметило активное участие предприятия в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, а также высокие результаты двух проектов, представленных на региональном этапе Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES 2017. Дипломом за вклад в развитие энергосервисной деятельности в ХМАО-Югре также отмечено ООО "Независимое энергосбытовое предприятие".

Напомним, что фестиваль #ВместеЯрче в этом году прошел во второй раз, расширив географию до 74 регионов России. Организаторами события в ХМАО-Югре стали АНО "Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры" и департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры. Тюменская энергосбытовая компания представила на нем несколько энергосберегающих проектов, сделав ставку на наглядность и интерактивность. Так, посетителей привлекали макет энергоэффективного дома и опыты с бытовой техникой, которые объясняли, как соблюдение правил энергосбережения в быту и применение современных технологий экономят электроэнергию и финансы. Энергетики рассматривают фестиваль как площадку для образовательного диалога с жителями округа и как возможность научить их эффективному управлению энергоресурсами в домах и экономии семейного бюджета без отказа от привычного комфорта.

Еще одной возможностью заявить о проектах компании в сфере энергосбережения стал традиционный Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES 2017. Первое место в номинации "Эффективная управляющая компания (ТСЖ) в области энергосбережения" занял проект ООО "НЭП" "Модернизация уличного освещения на объекте жилищно-коммунального комплекса — многоквартирном жилом доме по улице Генерала Иванова дом №3 посредством заключения энергосервисного контракта". В рамках договора с сургутской управляющей компанией ООО "Комфорт" старые уличные светильники с ртутными лампами во дворе дома были заменены на современные энергоэффективные светодиодные, которые позволили жильцам снизить затраты на освещение мест общего пользования до 60%.

Второе место в номинации "Лидер внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в области электроснабжения" занял еще один проект ООО "НЭП" — "Модернизация внутреннего освещения МАУ "Сургутская филармония" посредством заключения энергосервисного контракта". Замена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях филармонии позволила учреждению снизить соответствующие затраты до 62%.

Важность и необходимость энергосбережения сегодня очевидна не только поставщикам энергоресурсов. Набирающие обороты фестивали энергосбережения и реализованных в этой сфере проектов свидетельствуют, что актуальность данной темы признана на всех уровнях — от рядовых потребителей, всерьез заинтересованных вопросами экономии денежных средств, до региональных и федеральных властей, поощряющих взятый энергетиками и их клиентами курс на энергоэффективность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ТЭК

Последние новости

18:24 "МегаФон" представил умные знаки для безопасности на дорогах
18:16 Тюменских родителей и детей приглашают к психологу
18:13 Тюменцы могут сообщить о готовящихся преступлениях по телефону доверия ФСБ
18:02 "В городе Т" расскажет о достопримечательностях областной столицы Фото
17:51 11 ноября - события дня
17:40 Работа Тюменской энергосбытовой компании отмечена наградами правительства Югры
17:29 Владимир Якушев: доверие граждан – главная оценка работы полиции
17:18 Тюменские волонтеры учат воспитанников школы-интерната рукоделию
17:12 Выбрать способ уплаты имущественных налогов тюменцы могут самостоятельно
17:01 Котенок мраморного окраса ищет дом
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: доверие граждан – главная оценка работы полиции

Богатства России снова прирастать будут Сибирью

В Тюменской области готовы реализовывать креативные идеи

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Работа Тюменской энергосбытовой компании отмечена наградами правительства Югры

Выбрать способ уплаты имущественных налогов тюменцы могут самостоятельно

Природный газ пришел в дома жителей Заводоуковского городского округа

Общество

"МегаФон" представил умные знаки для безопасности на дорогах

Тюменских родителей и детей приглашают к психологу

Тюменцы могут сообщить о готовящихся преступлениях по телефону доверия ФСБ

Спорт

Спартакиада органов местного самоуправления выходит на финишную прямую

Ветераны сыграют в шахматы на тюменском чемпионате

В Тюмени назовут героев спорта

Происшествия

Сорокинский подросток устроил пьяное ДТП с пострадавшими

Школьники из Екатеринбурга пострадали в дорожной аварии под Ярославлем

На югорской трассе погиб человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+