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На Урале снегоуборщик задавил ребенка

13:39 11 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Доследственную проверку по факту смертельного травмирования ребенка специализированным автотранспортом проводят специалисты управления Следственного комитета России по Свердловской области.

Вечером 10 ноября на 4 км автодороги Студенческий – Белореченский (на территории городского округа Заречный) автомашина КамАЗ, оснащенная отвалом для уборки снега, смертельно травмировала 12-летнюю девочку.

Предварительно установлено, что водитель, двигаясь по автодороге со стороны п. Студенческий в сторону п. Белореченский, допустил наезд на девочку, которая, по имеющимся данным, двигалась по краю проезжей части в попутном направлении, в темной одежде без световозвращающих элементов, вне населенного пункта. Девочка шла по трассе одна, без сопровождения взрослых.

В рамках проверочных мероприятий будет проведен комплекс необходимых действий, направленных на дачу данной трагедии объективной правовой оценки. В частности, будет выясняться, все ли необходимые и своевременные меры были приняты должностными лицами обслуживающей дорогу организации для обеспечения безопасной для посторонних граждан работы специализированного автотранспорта. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства. 

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Теги: несчастный случай , следственный комитет

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