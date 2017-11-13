Виновника массовой аварии на Широтной проверят на наркотики

Авария на Широтной. Фото ТОСЭР.

Массовая авария произошла ранним утром 13 ноября на ул. Широтной в Тюмени. Здесь столкнулись "Хендэ" и "Лада".

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель пресс-службы областной Госавтоинспекции Анжела Борисова, водитель "Лады" повернул с ул. Олимпийской на Широтную и, двигаясь по встречной полосе в сторону Пермякова, врезался в "Хендэ". При этом до лобового столкновения отечественный автомобиль снес зеркала еще двум автомобилям и задел маршрутку.

"По предварительной информации водитель "Лады" 1977 года рождения находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время мужчина проходит медицинское освидетельствование", - рассказала Анжела Борисова.

В аварии пострадали водители обоих автомобилей. Медицинскую помощь врачи скорой помощи оказали на месте.

Добавим, на месте ДТП работали сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования. Спасатели оперативно отключили аккумуляторы поврежденных машин, устранив угрозу короткого замыкания.

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Любовь Голышева