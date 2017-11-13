В Омутинском районе пошла под суд чиновница, разрешившая похитить деньги инвалида

Фото: прокуратура РФ

Девушка-инвалид лишилась 810 тыс. рублей в Омутинском районе. Как сообщает прокуратура Тюменской области, пропажа обнаружилась, когда девушку передавали под опеку в другую семью.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование показало, что бывший заведующий сектором по опеке Омутинского района в апреле 2015 года небескорыстно издал приказ о разрешении женщине-опекуну снять 810 тыс. рублей со вклада своей подопечной.

Опекун сразу у супруги заведующего купила в свою собственность однокомнатную квартиру в райцентре Омутинское. А в июне 2016 года опекун умерла, и несовершеннолетнюю передали на воспитание в другую приемную семью. При передаче счет проверили.

Вину бывший заведующий признал, на квартиру наложен арест. Подан иск о возвращении денег на счет девушки.

Решение о наказании вынесет суд.