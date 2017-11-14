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Агрохолдинг "Юбилейный" принял меры профилактики АЧС

16:16 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Жесточайшие правила биобезопасности действуют на свинокомплексе агрохолдинга "Юбилейный". Об этом рассказала главный ветеринарный врач предприятия Анна Шубина.

По ее словам, исключена возможность контактирования работников с домашними и дикими свиньями, производственные строения защищены от проникновения животных и птиц, атмосферных осадков и грунтовых вод, вход в производственные помещения осуществляется через санпропускники с принятием гигиенического душа и с полной сменой одежды и обуви. Сотрудникам предприятия запрещено проносить с собой любые личные вещи и предметы личной гигиены. Нельзя проносить какие бы то ни было продукты питания. В корм животным используются исключительно корма и кормовые добавки, подвергнутые стерилизующей обработке, термообработке.

"Агрохолдинг соответствует требованиям, предъявляемым к третьему статусу компартмента (уровню биологической защиты). Это значит, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, если очаг по АЧС  возникнет в зоне более 5 км от предприятия, агрохолдинг сможет работать без ограничения в реализации продукции", - подчеркнула Анна Шубина.

Главный ветврач предприятия рассказала, что еженедельно проводятся совещания с генеральным директором по вопросам АЧС. Под контролем абсолютно все входящее сырье: от продуктов питания до ветеринарных препаратов.

Чтобы исключить пронос продуктов на территорию, для работников на 50% процентов снижена стоимость обедов в столовой. Подготовлены комнаты для бактерицидной обработки, где в ближайшее время будут установлены кварцевые лампы. Их разместят в двух санпропускниках, на складе кормоцеха и в ветаптеке.

Предприятие приобрело нижнее белье и теплую одежду для сотрудников. Будут подвергаться бактерицидной обработке сигареты и средства личной гигиены.Усилен контроль за стиркой спецодежы.

Идет строительство дезинфекционного блока со стороны кормоцеха. С июля 2017 года запущен цех по переработке биоотходов.

Соб. инф.

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Теги: агрохолдинг Юбилейный , Ишимский район , Ишим , вирус АЧС

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