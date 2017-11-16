В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства. Фото ТРО партии "Единая Россия"

О новом региональном проекте "Развитие экосистемы предпринимательства" на заседании политсовета "Единой России" рассказал руководитель фракции единороссов Тюменской областной думы Андрей Артюхов. В рамках нового направления будут решаться задачи по поиску площадок, созданию программ и привлечению экспертов для развития предпринимательства.

Инициатором и координатором регионального проекта стал депутат областного парламента, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров.

"Последние семь лет малый бизнес в стране развивается медленными темпами. Его доля в ВВП страны составляет примерно 20%. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу удвоить эту цифру. Уверен, что реализуя программу "Развитие экосистемы предпринимательства", совместными усилиями мы сможем дать новый толчок развитию малого и среднего бизнеса в Тюменской области", – отметил координатор проекта.

Планируется, что в рамках проекта будет развернута программа по вовлечению тюменцев в предпринимательскую деятельность, а действующие бизнесмены получат помощь в реализации своих проектов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"