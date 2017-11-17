С запуском "ЗапСибНефтехима" в регионе откроется больше попутных производств

Фото Тобольской промплощадки

Большое внимание по созданию попутных производств с использованием тобольского полипропилена уделяется в Тюменской области.

Об этом на встрече с журналистами в Тобольске сообщил генеральный директор компании СИБУР-Тобольск Константин Белкин.

"Уже сейчас есть подобные предприятия в Исетском, Ялуторовском и Тюменском районах. В Заводоуковске выпускается сетка для сельхозпродукции. Хочется, чтобы таких производств было больше. В частности, в Тобольске их пока нет. И этот недостаток нужно устранять", - отметил Константин Белкин.

После пуска "ЗапСибНефтехима" дополнительно к сегодняшнему ассортименту на Тобольской промышленной площадке будет выпускаться 500 тыс. тонн полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена с широким марочным ассортиментом.

"После запуска "ЗапСибНефтехима" регион будет обеспечен доступным и качественным сырьем. А дальше предстоит совместная работа с руководством Тюменской области по созданию попутных производств", - подчеркнул Константин Белкин.

Евгений Новоселов