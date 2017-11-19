Заблудившегося в лесу тюменца нашли спасатели

Фото: группа "ТОСЭР" vk.com

Помощь спасателей понадобилась жителю с. Перевалово Тюменского района. Вечером 18 ноября оперативному дежурному Тюменской областной службы экстренного реагирования поступило сообщение, что в лесу вблизи села потерялся мужчина.

По словам очевидцев, молодой человек в компании нескольких товарищей еще утром отправился в лес на прогулку. На лесной пикник любители экстремального отдыха взяли с собой двух собак. Однако в один из моментов животные вырвались из-под надзора хозяев и скрылись в лесу. Искать питомцев и отправился молодой человек. Однако мужчина так и не вернулся к своей компании.

Товарищи несколько часов самостоятельно и безрезультатно искали молодого человека, после чего обратились в ТОСЭР. Молодой человек, перед тем как с ним прервалась сотовая связь, успел сообщить природные ориентиры мест, через которые пролегал его маршрут. Поисково-спасательная группа исследовала район предположительного нахождения потерявшегося.

Обнаружить мужчину и его собак удалось только после полуночи. Молодого человека на носилках доставили в автомобиль спасателей: предоставили сухую обувь, вещи, накормили, напоили чаем.

По словам пострадавшего, оказавшись в незнакомой местности, он заплутал, а через некоторое время провалился в небольшую лесную речушку. И если бы не собаки, которые обогревали его, он мог так и остаться в лесу, не найдя сил продолжить путь.