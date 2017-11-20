Владимир Якушев примет участие в межрегиональном совете ЕР в Салехарде

фото ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия" состоится в Салехарде 20 ноября. На нем планируют обсудить важные для региональных отделений задачи по кадровой работе и реализации социально-значимых для населения проектов.

В заседание совета примут участие представители Совета Федерации, Государственной думы, администрации президента РФ, лидеры политической партии "Единая Россия", полномочный представитель президента в УФО Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, другие представители регионов федерального округа.

В настоящее время партия реализует порядка 20-ти инициатив. Так, на территории арктического региона востребованными являются социальные проекты "Забота", "Городская среда", "Здоровье – детям", "Единая страна – доступная среда", "Здоровое будущее", "Экология России". Со стороны представителей партии совместно с общественностью ведется контроль при строительстве важных объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.