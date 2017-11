Gilead шагает по стране: творчество тюменских музыкантов оценят в восемнадцати городах

Фото: Евгений Шульц из группы Gilead в социальной сети

Восемь концертов уже отыграла тюменская группа Gilead в своем самом масштабном за всю историю команды туре. Презентация второго альбома, который удалось записать благодаря успешной краудфандинговой кампании, уже прошла в Нижневартовске, Сургуте, Тобольске, Екатеринбурге, Ижевске, Глазове, Кирове и в Йошкар-Оле.

Новый альбом музыканты опубликовали в Cети 30 октября, и он сразу же вызвал бурное обсуждение. Причина этому - смелое решение ребят смешать традиционные средневековые мотивы с вкраплениями электроники. В композициях с нового альбома звучание волынки и арфы соседствуют с дабстепом, восьмибитными вставками и даже творениями Майкла Джексона.

К сожалению, к концертному туру группа "похудела" на двух участников: Павел Яркин и Дарья Барабенова в силу разных причин покинули проект, однако в записи альбома они принимали активное участие.

Как рассказал участник Gilead Александр Трофимов, на первых двух концертах тура было немного страшно за то, как это все будет происходить, так как теперь звук зависел не только от музыкантов, но и в немалой степени от техники. Он отметил, что барабанщик команды Александр Карамазов путешествует по городам с полноценной средневековой барабанной установкой, что, конечно же, положительно сказалось на звуке и его разнообразии.

"Все эти изменения были ради того, чтоб добиться большей плотности звука, чем мы имели, и у нас все получилось. После каждого концерта мы вносили правки в программу, и к четвертому концерту все вроде как встало на свои места, и мы нашли общий язык с техникой. Пока нам все нравится, и даже очень", - пояснил Александр Трофимов.

По его словам, большинство поклонников творчества тюменской банды положительно оценили преображение Gilead, и в основном они получают положительные отзывы, хотя, конечно, есть те, кто не понял подобных экспериментов.

"Впереди еще десять концертов, это будет отличная тренировка сыгранности и закрепления материала для будущих выступлений. Мы уже напридумывали кучу всего, что можно сделать еще. И это круто! Мы готовы двигаться дальше и дальше!", - подчеркнул Александр Трофимов.

Впереди у команды - концерты в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Москве, Сызрани, Самаре, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске и Омске, заключительное выступление тура ребята дадут дома, в Тюмени.

Всю информацию о датах и стоимости билетов можно увидеть в группе Gilead в социальной сети.

Напомним, фолк-группа Gilead, которая, по их же словам, выступает в жанре medieval groove, довольно известна в России и за рубежом. Музыканты выступали на разогреве таких именитых команд, как Eluveitie и Faun, играли на одной сцене вместе с немцами из In Extremo. Группа популярна не только среди поклонников фолка, но и среди геймеров: в первый альбом вошел их кавер на компьютерную игру Skyrim, а трек Vatt’ghern, который Gilead выпустили синглом, вошел в сборник Music Inspired By the Witcher 3: Wild Hunt от компании CD Projekt Red, разработчиков серии игр по мотивам произведений Анджея Сапковского о Ведьмаке. 11 ноября группа отметила свое шестилетие.

Дарья Казакова