"Тюмень" проиграла в краснодарском тумане

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ФК "Тюмень" прервал свою четырехматчевую беспроигрышную серию в первенстве Росси по футболу среди команд ФНЛ – в Краснодаре местная "Кубань" оказалась сильнее со счетом 3:1.

Причем большая часть матча прошла под пеленой густого тумана. Необычный, но проигранный поединок прокомментировал наставник "Тюмени" Владимир Маминов: "Тюмени" не хватило, прежде всего, мастерства. По настрою и самоотдаче у меня к своим подопечным претензий нет. Есть вопрос к надежности футболистов. Если опускаем игрока в защиту, то появляются проблемы в центре поля. Снимаем с обороны, отправляем в опорную зону – проваливаемся у своих ворот. Матч с "Кубанью" точно проходил до гола. Хозяева забили, мы раскрылись и поэтому результат на табло не в нашу пользу".

22 ноября ФК "Тюмень" завершит 2017 год поединком против "Луча-Энергии" из Владивостока. Гостевой матч пройдет в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба сибирского клуба.