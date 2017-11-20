Банковские работники и нефтяники стали лучшими в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области

Фото: департамент спорта Тюменской области

Первое место в XI Спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области заняла сборная Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк. Об этом сообщает региональный департамент по спорту.

Второе место - у представителей АО "Транснефть-Сибирь", на третьем – ООО "Тюменский нефтяной научный центр".

Спартакиада проходила с марта по ноябрь по 11 видам спорта: лыжные гонки, плавание, гиревой спорт, мини-футбол, настольный теннис, уличный баскетбол, легкая атлетика, шахматы, пулевая стрельба, дартс и волейбол.

В состязаниях приняли участие 1 тыс. 85 спортсменов из 29 трудовых коллективов области.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в трудовом коллективе и активное участие в спартакиаде были отмечены представители 15 тюменских предприятий. Церемонию награждения провел заместитель председателя областной думы Виктор Рейн 19 ноября.