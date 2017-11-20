Ветераны спорта состязались в Викулово

Спартакиада ветеранов спорта в Викулово. фото - sprint-vikulovo.ru

11 команд предприятий и сельских поселений участвовали в традиционной осенней спартакиаде ветеранов спорта в Викуловском районе.

Физкультурой они занимаются давно, это активисты спортивных и ветеранских движений, которые не раз участвовали в областных соревнованиях и акциях.

Всего в спартакиаду включены шесть видов: волейбол среди смешанных команд, дартс среди мужчин и женщин, настольный теннис, шахматы и бильярд. Комплексный зачет определялся по сумме очков в пяти видах программы.

Спортивные баталии растянулись на целый день и собрали полный зал болельщиков. В итоге на волейбольной площадке не было равных команде Викуловского сельского поселения, она и заняла первое место. Серебро досталось спортсменам ЖКХ "Викуловское", бронза - волейболистам Сартамского сельского поселения.

Самыми меткими в соревнованиях по дартсу среди мужчин стали спортсмены ЖКХ. Второе место у ветеранов из Сартамского сельского поселения, третье – у викуловчан. Медали среди женщин поделили спортсменки Викуловского сельского поселения, команды ЖКХ и Каргалинского поселения - у них первое, второе и третье места соответственно.

В настольном теннисе лидерами тоже стали представители Викуловского поселения. Немного отстали от них коммунальщики и ветераны из Каргалов – у них серебро и бронза. Лучший результат в шахматах показали команды Балаганского, Скрипкинского и Викуловского сельских поселений. В бильярде первенствовали викуловчане. Второе место у ветеранов ПМК, третье – у спортсменов МВД.

В общекомандном зачете безусловным лидером стала команда Викуловского сельского поселения. Второе место у спортсменов ЖКХ, третью ступень заняли ветераны Сартамского сельского поселения. Как признались победители, через год они постараются не только подтвердить спортивные результаты, но и улучшить их.

﻿ Спартакиада ветеранов спорта в Викулово. фото - sprint-vikulovo.ru 1 /

Евгения Шевцова