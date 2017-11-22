Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках

Продовольственные ярмарки. Фото tyumen-city.ru

На пяти площадках развернется продовольственная ярмарка в Тюмени 25 ноября.

Как сообщает пресс-служба администрацией города, торговля будет организована по следующим адресам: ТРЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11), ТЦ "П.О.Р.Т." (ул. Мельникайте, 126, корпус 2), Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12), ул. Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской), парковка у Центра дзюдо (ул. Валерии Гнаровской, 1).

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области следующего ассортимента: мясо свинины, говядины, баранины, рыбная продукция, мед, дикоросы и другая. Время работы с 8 до 15 часов.