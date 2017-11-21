Губернатор поздравил работников и ветеранов налоговых органов Тюменской области с праздником

Налоговая служба. Фото www.nalog.ru

Налоговая служба эффективно выполняет поставленные перед ней важные государственные задачи. От ее работы зависит наполнение бюджетов разных уровней, социально-экономическое благополучие региона и страны в целом.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов налоговых органов региона с профессиональным праздником.

По его словам, за время своего существования ведомство не раз сталкивалось с изменениями и преобразованиями, но всегда достойно справлялось со своими функциями. Безусловно, за результатами и достижениями службы стоит огромный труд. Каждый день налоговики взаимодействуют с большим числом граждан, бизнес-сообществом. Компетентность, честность, открытость, слаженность работы - основа доверия и общей оценки деятельности налоговых органов.

"Вы стремитесь соответствовать требованиям времени, активно внедряете информационные технологии, пересматриваете принципы проведения контрольных мероприятий, выстраиваете конструктивный диалог с налогоплательщиками. В результате сотни тысяч тюменцев получают государственные услуги, оплачивают налоговые платежи, а также подают документы при помощи электронной системы личных кабинетов и интернет-сервисов. Особые слова благодарности адресую ветеранам ведомства. Вы заложили прочную основу и славные традиции, передали свой опыт молодому поколению налоговиков. Желаю всем сотрудникам налоговых органов здоровья, счастья, благополучия, успешной работы на благо региона и России!", - сказал Владимир Якушев.