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Подросток из Тобольска отправлен судом в воспитательную колонию

14:54 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: СКР

Семнадцатилетний тоболяк приговорен судом к заключению в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 10 месяцев. 

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, в ноябре 2016 года подросток проник в одну из комнат общежития № 47 в 6 микрорайоне г. Тобольска. Там он похитил системный блок, сабвуфер на сумму 10 тыс. рублей. Все это он потом продал.

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Теги: Тобольск , происшествие

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