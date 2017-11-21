Подросток из Тобольска отправлен судом в воспитательную колонию

Фото: СКР

Семнадцатилетний тоболяк приговорен судом к заключению в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 10 месяцев.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, в ноябре 2016 года подросток проник в одну из комнат общежития № 47 в 6 микрорайоне г. Тобольска. Там он похитил системный блок, сабвуфер на сумму 10 тыс. рублей. Все это он потом продал.