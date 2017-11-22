Игорь Климов возглавил "СИБУР Тобольск"

фото Тобольской промплощадки

На должность генерального директора "СИБУР Тобольска" назначен Игорь Климов. Руководство предприятием он будет совмещать с должностью генерального директора "ЗапСибНефтехима".

С 2007 по 2012 год Игорь Климов работал генеральным директором томской площадки СИБУРа. Последующие два года занимал должность директора по внедрению производственной системы компании. Под его руководством внедрение программы началось в Томске, успешно продолжилось в Тобольске, Воронеже, Перми и Дзержинске. В 2014 году Игорь Климов был назначен на должность директора по производственно-операционной деятельности дирекции базовых полимеров СИБУРа, в 2016 году – по совместительству исполнительным директором дочерней компании СИБУРа БИАКСПЛЕН – ведущего производителя БОПП-пленок в России. С января 2017 года Игорь Климов занимает должность генерального директора строящегося нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим".

Совмещение Игорем Климовым двух должностей будет способствовать эффективной синхронизации производственных процессов площадок в период пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию комплекса "ЗапСибНефтехим", который после завершения строительства войдет в состав Тобольской промышленной площадки.

Экс-генеральный директор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин входит в состав правления компании с 2011 года, с марта 2016 года в его зону ответственности входило управление Тобольской промышленной площадкой. Константин Белкин первым возглавил объединенную тобольскую промышленную площадку и внес значительный вклад в ее консолидацию. Кроме того, за время его руководства в состав тобольского предприятия успешно интегрировалось производство электротеплопарогенерации (бывшая ТЭЦ), завершился проект по реконструкции комплекса широкой фракции легких углеводородов и увеличению газофракционирующих мощностей с 6,6 до 8 млн тонн в год. На производстве мономеров была переработана юбилейная 80-миллионная тонна ШФЛУ, а на производстве полимеров освоена выработка новых марок полипропилена. Константин Белкин продолжит свою работу в корпоративном центре в Москве, сообщает пресс-служба Тобольской промплощадки.