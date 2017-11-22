Александр Лейс: на строительство тротуаров нужно выделять больше средств

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Очень много обращений поступает в приемную депутата Тюменской городской думы Александра Лейса по вопросу отсутствия тротуаров в частном секторе.

Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы сообщил депутат.

"Дети вынуждены идти в школу по проезжей части, это недопустимо. На Мысу, в Матмасах, в Тарманах вопрос до сих пор не закрыт. Например, остановочный комплекс "Жуковский" на Мысу, там сходится несколько автобусных маршрутов, тротуаров нет, и поток людей идет по проезжей части. Аналогичная ситуация в Матмасах. В 2017 году был построен тротуар на улицах Кулибина и Журавлиной, где пешеходы шли в школу № 91 по проезжей части. Жители довольны, что вопрос наконец-то решился и теперь спокойны за своих детей. Я на каждой комиссии говорю, что на строительство тротуаров нужно выделять больше денежных средств", - добавил он.

О проделанной работе по строительству, ремонту и реконструкции дорог отчитался перед депутатами директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

"В 2017 году силами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта планируется выполнить устройство тротуаров общей протяженностью 4,8 километра, а силами управ административных округов - 6,592 километра. В настоящее время все объекты находятся в высокой степени готовности", - отметил он.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, все замечания будут приняты к сведению. "Это животрепещущий вопрос. На устройство тротуаров в 2018 году планируется направить в 2,5 раза больше денег, чем в текущем году. Места, где появятся новые тротуары, уже определены, в том числе благодаря отзывам горожан о необходимости данных объектов", - уточнил он.

Александр Лейс уверен, что это все равно небольшая сумма.

"В 2017 году город выделил 40 миллионов рублей на устройство тротуаров, на 2018-й - более 100 миллионов рублей, этой суммы достаточно только для двух районов – Центрального и Ленинского, например. Если такими темпами будем строить, то лет тридцать будем справляться с этой задачей. Поэтому я предлагаю - остаются деньги в конце года, нужно направлять их на тротуары, их можно строить даже в октябре. На Мысу тротуар к детскому клубу "Алый парус" на оставшиеся от аукциона денежные средства был построен к 1 ноября", - подчеркнул он.

Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год, составил более 2 млрд рублей.

По словам Игоря Фролова, в 2017 году продолжаются работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог на объектах, переходящих с предыдущего периода, таких как: реконструкция ул. Запольная (от ул. М. Тореза до ул. Чернышевского), II пусковой комплекс – от ул. Грибоедова до ул. Чернышевского, реконструкция ул. Свердлова, строительство автомобильных дорог в д. Казарова, реконструкция ул. Московский тракт. Завершаются работы по строительству ул. Первомайская.

В 2017 году организованы строительно-монтажные работы по следующим объектам: строительство автомобильных дорог в п. Березняки, строительство улиц микрорайонов 3, 4, 5, 6 в жилом районе "Тюменский" IV этап (ул. Зелинского от ул. Пермякова до ул. Н. Федорова, протяженностью 0,83 км).

Всего в текущем году ведутся работы по строительству и реконструкции 4,88 км автомобильных дорог и ведутся работы по капитальному ремонту 1,21 км автомобильных дорог. Завершен капитальный ремонт пешеходного моста через реку Туру в створе ул. Красноармейская (мост Влюбленных). Выполнены работы по очистке и покраске конструктивных элементов, по устройству повседневного и праздничного освещения пешеходного моста, по устройству нового покрытия прохожей части, по установке малых архитектурных форм.

Отремонтированы перекрестки на пересечении ул. Космодемьянской и Трактовой, ул. 50 лет ВЛКСМ и Холодильной, ул. 50 лет ВЛКСМ и Горького.

"На последнем перекрестке увеличено количество полос с четырех до пяти. Самым сложным оказался перекресток улиц Мориса Тореза и Герцена. В результате расширен подъезд с улицы Герцена, что значительно увеличило пропускную способность", - заявил Игорь Фролов.

Депутат Альбина Селезнева поинтересовалась, будет ли в 2018 году завершено строительство улиц Лесопарковой и Стартовой. "Для местных жителей две эти улицы — самый логичный выезд на улицу Домостроителей. Если не будет сделана улица Стартовая, то для чего тогда весь этот проект и зачем мы тратим так много денег?", - возмутилась она.

Игорь Фролов ответил, что ул. Лесопарковая будет обновлена в 2018 году, на эти цели предусмотрены средства в бюджете.

"По улице Стартовой занимаемся корректировкой проектной документации. Сложность заключается в том, что земли находятся в частной собственности. Возможно, предстоит их изъять. На первом этапе местным жителям придется ездить через улицы Мебельщиков и Вересковую", - пояснил он.

Как рассказал Игорь Фролов, продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети города Тюмени способом фрезерования с заменой асфальтобетонного покрытия. "Всего в 2017 году планируется отремонтировать более чем 30 участков улично-дорожной сети протяженностью около 25 километров. Данная потребность обусловлена необходимостью приведения в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия улиц с целью обеспечения безопасности дорожного движения, что позволит увеличить пропускную способность", - подытожил он.

Ирина Шемякина