Бюджет Тюмени на 2018 год депутаты городской думы назвали рекордным

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Проект бюджета города Тюмени на 2018 год показался членам комиссии по бюджету, налогам и финансам беспрецедентным по размеру расходной и доходной части.

"Бюджет в этом году действительно, беспрецедентно большой. По сравнению с прошлым годом он вырос более чем на 30%, - подчеркнула председатель комиссии городской думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, комментируя итоги очередного заседания комиссии. - В денежном выражении это более 27 млрд рублей. В прежние годы мы распоряжались бюджетом около 20 млрд рублей".

Основные показатели бюджета Тюмени на 2018 год депутатам доложил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук. "В проекте запланировано 26,627 млрд рублей доходов, расходов – 27,441 млрд. На погашение дефицита в 814 миллионов планируется направить остатки средств городского бюджета 2017 года", - сообщил он.

Помимо собственных доходов, которые ожидаются в размере почти 11 млрд рублей, поступления в казну обеспечат также субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 7,3 млрд рублей и субвенции на исполнение государственных полномочий в сумме 8,3 млрд рублей, а также дотации. 41% от собственных доходов это налоговые и неналоговые сборы, из них 9,5 — млрд рублей — поступления от налогов. В 2018 году допнорматив отчислений по налогу, устанавливаемый законом об областном бюджете, увеличен до 15%. В результате прогнозируемый объем поступлений НДФЛ составит 6,3 млрд рублей.

Из неналоговых доходов — 1,4 млрд рублей составляют доходы от использования имущества, 25% — от продажи имущества, 15% — штрафы, санкции и возмещение ущерба. "Самые большие расходы, 46%, охватывают именно социальную сферу - 95% расходов придутся на 20 муниципальных программ, - пояснил Андрей Пилипчук. - Наибольший объем расходов бюджета в 2018 году — 12,6 млрд рублей запланирован на программы по развитию образования, культуры, искусства, физкультуры и спорта, здравоохранения, молодежной политики. 12,5 млрд рублей пойдут на обеспечение комфортной среды проживания граждан: развитие благоустройства, дорожно-транспортной сети, системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение безопасности".

Проект городского бюджета некоторым депутата показался выдающимся по значимости цифр. В ряде городов РФ с населением в 700 и более тысяч человек расходы бюджетов гораздо ниже. В Омске и Самаре расходы в 2018 году составят по 14 млрд рублей, в Казани — 21 млрд рублей, в Красноярске — 25 млрд рублей, в Челябинске — 26 млрд рублей. "27,4 миллиарда расходов – это рекорд за последние два десятилетия", - заявил депутат Юрий Коновалов, и выразил обеспокоенность по поводу готовности администрации города исполнить этот финансовый документ.

Его поддержала председатель комиссии Оксана Величко. "7 млрд рублей – это бюджет развития, который предусматривает инвестиционные затраты, связанные с тем, что у нас появится то, чего-то не было,- пояснила она, - новые дороги и развязки, парки и скверы. То есть, те объекты, до которых долгие годы руки не доходили. И самая большая обеспокоенность – что последующий уровень доходов должен обеспечить содержание всего, что мы построили и еще построим". Величко уверена, что депутатам будущих созывов, администрации города придется развивать в себе новые навыки хозяйствования. "Мы должны обеспечить приток денежных средств, чтобы содержать все, что ввели за последние годы", - считает она.

Борис Олейник