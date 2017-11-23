На Ямале открыли горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон. Фото ИА "Север-Пресс"

Горнолыжный комплекс "Октябрьский" на Ямале официально открыл новый сезон.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в этом году на его территории работает бугельный подъемник, который всех желающих доставит на склон, а также трасса протяженностью 630 метров. Кроме того, к декабрю на территории комплекса планируют открыть детскую дорогу.

Для посетителей без спортинвентаря будет работать прокат с 11 до 18 часов, комплект лыж и ботинок обойдется в 300 рублей за час аренды, для детей - 150 рублей. Стоимость подъема на склон составит 45 рублей, за целый день - 500 рублей. Катание на тюбинге - 300 рублей. Трасса опробована и накатана.