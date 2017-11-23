Югорчанка случайно убила свою мать

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Женщину, подозреваемую в причинении смерти по неосторожности, осудят в Когалыме.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в полицию поступило сообщение о том, что в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы скончалась 46-летняя женщина. Установлено, что к смерти женщины причастна ее 27-летняя дочь.

Погибшая злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, в ее квартире часто собирались компании, распивавшие спиртное. На фоне этого между матерью и дочерью часто случались конфликты. Во время очередной ссоры девушка толкнула мать, которая ударилась головой о пол, получив закрытую черепно-мозговую травму.

Женщина была доставлена в больницу, где проходила лечение в течение нескольких недель, однако спасти ее жизнь не удалось. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что ее смерть наступила от полученных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушке грозит лишение свободы на срок до двух лет.