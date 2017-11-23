Из Тюмени депортируют трех жительниц Нигерии

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39 нелегальных мигрантов покинули Тюменскую область с начала ноября.

Среди них выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и других стран ближнего зарубежья. До пункта пропуска через государственную границу их препроводили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области, иностранные граждане были признаны виновными в нарушении правил въезда в Россию и в нарушении режима пребывания.

Кроме того, три гражданки Нигерии в возрасте от 24 до 30 лет ожидают возвращения на родину в центре временного содержания иностранных граждан. Женщины приехали в Тюмень на заработки. В России гостьям придется задержаться: в отношении них ведется расследование уголовного дела. Их миграционные карты оказались поддельными, если вина будет доказана, женщинам грозит штраф.