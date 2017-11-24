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ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке

18:37 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Банк ВТБ. Фото: VTB.ru

Кредитную линию в размере 100 млн рублей на пополнение оборотных средств для ЗАО "Племзавод-Юбилейный" открыл банк ВТБ в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, заемные средства предоставлены предприятию по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ.

"Банк ВТБ ведет непрерывную работу по реализации приоритетных государственных программ, предоставляя кредитные средства компаниям, получившим одобрение Минсельхоза РФ на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Объем кредитов ВТБ, предоставленных сельхозпроизводителям УФО, в 2017 году составил 2,8 миллиарда рублей, а общий объем кредитного портфеля банка по данному направлению в УФО превышает 4,5 миллиарда рублей", - отметила руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Наталья Белокопытова.

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Теги: ВТБ

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