Полицейские изъяли у жителя Ялуторовска сверток с наркотиками

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Мужчину с наркотическим веществом задержали полицейские Ялуторовска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в одном из спальных районов города сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя. Во время личного досмотра у него изъят сверток с наркотическим веществом, массой около 0,24 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.