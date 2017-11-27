up

27.11.2017 понедельник

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

16:32 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Фото: www.tobmed.ru

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Бигила Заводоуковского городского округа будет построен к 10 мая 2018 года.

Такое решение было принято во время очередного приема граждан по личным вопросам, который в режиме видеосвязи провел полпред президента в УФО Игорь Холманских. В приемную президента РФ в Тюмени обратилась член совета ТОС села Бигила Марина Тарасова.

"Село у нас большое, хорошее, - рассказала она полпреду, - проживают более семисот человек. Много молодых семей, где растут дети. У нас хорошая школа, дом культуры, а вот ФАП очень старый, расположенный в здании, которое разделено на две части. Во второй половине - жилая квартира. Крыша, окна, пол, двери, крыльцо, электропроводка находятся в ветхом состоянии. Зимой в помещении холодно, требует замены канализация".

Жители села, по словам Марины Тарасовой, просят рассмотреть возможность капитального ремонта старого помещения либо строительства нового здания ФАП.
Для приобретения модульных сооружений фельдшерско-акушерских пунктов в селах Бигила и Сосновка, в поселке Урожайный, как сообщил губернатор Владимир Якушев, распоряжением правительства Тюменской области выделены ассигнования в сумме 12 млн 800 тыс. рублей.

"Средства переданы областной больнице № 12 для проведения торгов на поставку модульных ФАПов. Согласно процедуре, торги будут проведены 22 декабря 2017 года, - сообщил он. - Плановый срок ввода ФАПов в этих населенных пунктах, в том числе и в селе Бигила, май 2018 года".

Полпред попросил решить эту проблему до 10 мая. Губернатор заверил, что это вполне реальные сроки.

Стратегически важное решение заменять ФАПы, не подлежащие капитальному ремонту, на современные модульно-блочные строения, отвечающие всем санитарным и противопожарным требованиям, было принято в Тюменской области в 2006 году. Этот опыт успешно себя зарекомендовал. В настоящее время в Тюменской области действуют 320 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые отвечают всем необходимым требованиям. В селах также устанавливаются не только модульные медицинские здания, а и другие объекты социальной инфраструктуры – школы и клубы.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ФАП , Заводоуковский городской округ , Владимир Якушев , Игорь Холманских

Последние новости

16:32 В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт
16:21 В Ишиме подвели итоги муниципального этапа чемпионата по решению кейсов
16:10 Тюменцы сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills
15:59 Мошенники в Ишиме инсценировали дорожную аварию, чтобы получить страховку
15:48 Фотовыставка "Северный Кавказ" открывается в Тюмени
15:37 Под суд пошла директор тюменской организации, не платившая коллективу зарплату
15:26 Сборная Тюменской области примет участие в национальном чемпионате "Абилимпикс"
15:15 Тобольская труппа признана лучшей на всероссийском театральном фестивале
15:04 Тобольских подростков обучают навыкам саморегуляции
14:53 Полицейские изъяли у жителя Ялуторовска сверток с наркотиками
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Политика

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Экономика

Тюменские производители активно развивают сеть фирменной торговли

Птицефабрика "Пышминская" провела ребрендинг

Погорельцам из Голышмановского района помогли всем миром

Общество

В Ишиме подвели итоги муниципального этапа чемпионата по решению кейсов

Тюменцы сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

Фотовыставка "Северный Кавказ" открывается в Тюмени

Спорт

Молодежка: тюменцы одолели "Снежных барсов"

Тюменские хоккеисты примут "Челмет"

Назначен новый главный тренер "Рубина" и его команда

Происшествия

Мошенники в Ишиме инсценировали дорожную аварию, чтобы получить страховку

Под суд пошла директор тюменской организации, не платившая коллективу зарплату

Полицейские изъяли у жителя Ялуторовска сверток с наркотиками
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+