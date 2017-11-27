В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Фото: www.tobmed.ru

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Бигила Заводоуковского городского округа будет построен к 10 мая 2018 года.

Такое решение было принято во время очередного приема граждан по личным вопросам, который в режиме видеосвязи провел полпред президента в УФО Игорь Холманских. В приемную президента РФ в Тюмени обратилась член совета ТОС села Бигила Марина Тарасова.

"Село у нас большое, хорошее, - рассказала она полпреду, - проживают более семисот человек. Много молодых семей, где растут дети. У нас хорошая школа, дом культуры, а вот ФАП очень старый, расположенный в здании, которое разделено на две части. Во второй половине - жилая квартира. Крыша, окна, пол, двери, крыльцо, электропроводка находятся в ветхом состоянии. Зимой в помещении холодно, требует замены канализация".

Жители села, по словам Марины Тарасовой, просят рассмотреть возможность капитального ремонта старого помещения либо строительства нового здания ФАП.

Для приобретения модульных сооружений фельдшерско-акушерских пунктов в селах Бигила и Сосновка, в поселке Урожайный, как сообщил губернатор Владимир Якушев, распоряжением правительства Тюменской области выделены ассигнования в сумме 12 млн 800 тыс. рублей.

"Средства переданы областной больнице № 12 для проведения торгов на поставку модульных ФАПов. Согласно процедуре, торги будут проведены 22 декабря 2017 года, - сообщил он. - Плановый срок ввода ФАПов в этих населенных пунктах, в том числе и в селе Бигила, май 2018 года".

Полпред попросил решить эту проблему до 10 мая. Губернатор заверил, что это вполне реальные сроки.

Стратегически важное решение заменять ФАПы, не подлежащие капитальному ремонту, на современные модульно-блочные строения, отвечающие всем санитарным и противопожарным требованиям, было принято в Тюменской области в 2006 году. Этот опыт успешно себя зарекомендовал. В настоящее время в Тюменской области действуют 320 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые отвечают всем необходимым требованиям. В селах также устанавливаются не только модульные медицинские здания, а и другие объекты социальной инфраструктуры – школы и клубы.

Борис Олейник