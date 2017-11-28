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Итоги спартакиады среди работников подвели в АО "Транснефть-Сибирь"

17:00 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО "Транснефть-Сибирь"

300 человек в составе 15 команд, работники всех подразделений предприятия – от Тюмени до Нового Уренгоя и члены их семей - приняли участие в спартакиаде работников АО "Транснефть-Сибирь", которая состоялась в санатории "Хвойный" в  Тюмени.

Как сообщает пресс-служба компании, участники спартакиады соревновались в личном и командном первенствах в таких видах спорта, как шахматы, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба и легкая атлетика. В результате суммирования очков по всем дисциплинам первое место было присуждено команде Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – сборная Урайского управления, третье место заняла команда Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов.

Как отметил председатель объединенного профсоюзного комитета АО "Транснефть – Сибирь" Евгений Кирьянов, предприятие поддерживает стремление сотрудников вести активный и здоровый образ жизни и традиционно создает условия для занятий спортом. "Более 4 тысч 600 работников предприятия регулярно посещают спортивные залы и клубы. Свои достижения они демонстрируют в ежегодных спартакиадах на уровне АО "Транснефть – Сибирь", ПАО "Транснефть", в областных и городских спартакиадах среди трудовых коллективов региона", – добавил он.

 

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Теги: Транснефть-Сибирь , спартакиада

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